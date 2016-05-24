أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الزراعة :الاستجابة لطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي وصرف الأسمدة بكروت ذكية

Google+ Print
وزير الزراعة :الاستجابة لطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي وصرف الأسمدة بكروت ذكية وزير الزراعة :الاستجابة لطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي وصرف الأسمدة بكروت ذكية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد – أرشيفية

صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، بأن جميع طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي سيتم الاستجابة لها، موضحًا أنه طالما كانت الزراعات جادة فإن الدولة تستجيب لها بما يحفظ حقوق الدولة.

وأشار الوزير – في كلمة أثناء رده على طلب إحاطة مقدم من النائب عصام منسي بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية حول عدم صرف أسمدة للفلاحين في منطقة القنطرة شرق البالغ مساحتها 76 ألف فدان – إلى أن مسألة عدم صرف أسمدة للفلاحين في هذه المنطقة سيتم البحث عن طريقة وحل لتوفير الأسمدة لهم.

وقال “فايد”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن” هناك منظومة يتم العمل عليها – حاليًا – بالتعاون مع عدة وزارات من بينها الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، لعمل نظام كروت ذكية لصرف الأسمدة على غرار منظمومة كروت الطاقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا