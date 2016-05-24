وزير الزراعة :الاستجابة لطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي وصرف الأسمدة بكروت ذكية

صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، بأن جميع طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي سيتم الاستجابة لها، موضحًا أنه طالما كانت الزراعات جادة فإن الدولة تستجيب لها بما يحفظ حقوق الدولة.

وأشار الوزير – في كلمة أثناء رده على طلب إحاطة مقدم من النائب عصام منسي بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية حول عدم صرف أسمدة للفلاحين في منطقة القنطرة شرق البالغ مساحتها 76 ألف فدان – إلى أن مسألة عدم صرف أسمدة للفلاحين في هذه المنطقة سيتم البحث عن طريقة وحل لتوفير الأسمدة لهم.

وقال “فايد”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن” هناك منظومة يتم العمل عليها – حاليًا – بالتعاون مع عدة وزارات من بينها الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، لعمل نظام كروت ذكية لصرف الأسمدة على غرار منظمومة كروت الطاقة.