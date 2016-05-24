بعد غيابه عن الإعلام.. الليثي يستضيف «حلمي عبد الباقي» الليلة

كتبت – إ نجي لطفي

> فى سهرة موسيقية خاصة يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، المطرب حلمي عبد الباقى فى الظهور الأول للمطرب حلمى عبد الباقى، وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على شاشة الحياة.

ويكشف عبد الباقي عن أسرار خاصة تذاع لأول مرة عن غيابه عن الساحة الفنية طوال تلك السنوات، ومشاركته في عدد من الأعمال والأغاني الجديدة، وعن اتجاهه للسينما ومشاركته فى عدد من الأفلام منها زمن الجدعان، وامبراطورية الجيارة، الراقصة والشيطان، ومسرحية حظ نواعم ومسلسل ما وراء النهر.

كما تتطرق الحلقة الى البداية الفنية له حيث بدأ الغناء منذ أيام الدراسة الثانوية والجامعية ، وبرز خلال الثمانينات والتسعينات من خلال عدد من الأغاني الناجحة وبرز بعذوبة صوته وحضوره المتميّز،فتوجّه إلى تسجيل بعض الأغاني الخاصة به فكانت “مع السلامة” و”مكتوب” و”أول عيون”.وشارك في جملة من الحفلات العامة وأصدر بعض أغانيه في أشرطة مشتركة مع فنانين آخرين صاعدين، ساهمت بشكل كبير في مزيد شهرة حلمي.

> أصدر حلمي عبد الباقي ألبومات غنائية خاصة به نذكر منها “مع السلامة”،”ذكريات”، “عشان خاطري” سنة 2001، وبعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية والسينمائية يعود حلمي عبد الباقي سنة 2008 بألبوم جديد بعنوان “هات إيدك”.