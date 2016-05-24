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عمر طاهر وعزيز الشافعي يقدمان «شوفت ربنا» على «9090» في رمضان

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عمر طاهر وعزيز الشافعي يقدمان «شوفت ربنا» على «9090» في رمضان عمر طاهر وعزيز الشافعي يقدمان «شوفت ربنا» على «9090» في رمضان

عمر طاهر

كتب – إنجي لطفي

يظهر الكاتب عُمر طاهر، في شهر رمضان من خلال إذاعة 9090، ببرنامج جديد، يحمل اسم “شوفت ربنا”.
> ومن المقرر أن يشارك الفنان عزيز الشافعي، “طاهر” في تقديم البرنامج.

وقال طارق أبو السعود، رئيس إذاعة 9090، أن عمر طاهر وعزيز الشافعي، إضافةً قويةً للإذاعة في الشهر المبارك، مضيفًا أن برنامجهما سيكون ذات طابع خاص، وسيقدم محتوى جيد وقوي لمستمعين”.

وأضاف “أبو السعود”، “أننا نسعى دائمًا لكسب ثقة مستميعها من خلال محتوى جيد، ومذيع مميز”، مؤكدًا أن موسم رمضان سيكون قوي جدًا في سابق الإذاعات المصرية على راديو”.

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