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«نجوم إف إم» تخصص حلقة «نجوم لاونج» للحديث عن الذكرى الـ 44 لإسماعيل ياسين

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«نجوم إف إم» تخصص حلقة «نجوم لاونج» للحديث عن الذكرى الـ 44 لإسماعيل ياسين «نجوم إف إم» تخصص حلقة «نجوم لاونج» للحديث عن الذكرى الـ 44 لإسماعيل ياسين

الراحل إسماعيل ياسين

كتبت – إنجي لطفي

تخصص “نجوم إف إم”، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج “نجوم لاونج” للحديث عن الذكرى الـ 44 لرحيل الفنان الكبير إسماعيل ياسين، وذلك من خلال فقرة “نجوم زمان” في الساعة 2.30 ظهرًا.

ويتخلل الحلقة إذاعة حوار نادر للفنان الكوميدي الراحل، فضلًا عن إذاعة عددًا من المونولوجات التي اشتهر بتقديمها في أعماله الفنية.

ويُعد إسماعيل يس، صاحب موهبة خاصة، وأسطورة لن تتكرر في عالم الكوميديا، إذ كان يقدم ما يقرب من 15 فيلمًا سينمائيًا في العام الواحد، ومن أهم أفلامه “العتبة الخضراء”، “المليونير”، “ابن حميدو”، “إسماعيل يس بوليس سري”، “إسماعيل يس في الأسطول”، وغيرها من الأعمال الكوميدية البارزة.

 

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