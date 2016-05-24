القهوة والقرفة لمنع تساقط الشعر

لكي تحصلي على شعر قويّ وصحيّ، عليك اختيار الموادّ الطبيعية الفعّالة، التي ستساعدك على هذا الأمر؛ فالموادّ الكيميائية قد تضرّ الشعر وتؤدّي إلى تساقطه وضعفه؛ لذا احرصي دائماً على اختيار المواد الطبيعية التي تفيد شعرك وتمنعه من التقصّف والسقوط للحصول على شعر أفضل مما تتمنّين.

ولعلّ القرفة والقهوة هما أفضل المكوّنات الطبيعية التي قد تساعدك على هذا الأمر، وإليك التفاصيل في ما يأتي:

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1.القرفة: تحتوي على زيوت طيّارة كالاوجينول وحمض السيناميك، اللذين يتميّزان بخصائص مضادة للأكسدة، كما أنّ القرفة تزيد من سريان الدورة الدموية وتنظّف فروة الرأس، وكلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من القرفة، ثمّ ضعي المزيج على فروة الرأس، واتركيه مدة ربع ساعة، قبل أن تغسلي شعرك كالمعتاد. وكرّري ذلك مرة أسبوعياً لتحصلي على شعر قويّ ونظيف.

2.القهوة: يعمل الكافيين على تحفيز نمو الشعر وتنشيط فروة الرأس، مما يزيد حركة الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعمل على تحفيز الشعر على النمو؛ وكلّ ما عليك فعله هو مزج القهوة بأحد الزيوت المفضّلة لديك، ثم وضع المزيج على فروة رأسك لمدّة ساعة على الأقلّ، قبل أن تختمي بغسل شعرك كالمعتاد.

كما أنّ هناك بعض الموادّ البارعة الأخرى كالصبّار والبصل، والتفاصيل في ما يأتي:

3.الصبار: يستخدم منذ عدة قرون للعناية بالشعر وللحصول على شعر سلس وقويّ. وقد كانت نفرتاري وكليوباترا تستخدمان الصبّار دائماً كعلاج للشعر؛ لأنه يساعد على زيادة نمو الشعر. إنّ كلّ ما عليك فعله هو الحصول على سائل الصبّار، ثم إضافته إلى الشامبو الخاصّ بك، ووضعه على فروة رأسك وشعرك، وتركه لمدّة ربع ساعة، ثمّ شطف شعرك جيداً بالماء الفاتر.

4.البصل: يساعد على تعزيز نمو الشعر وعلاج التهابات فروة الرأس، كما أنه يساعد على فتح مسامّ فروة الرأس، مما يزيد من نمو الشعر، بفضل غناه بفيتامينات B6 وC والكالسيوم والماغنسيوم، إلى جانب احتوائه على الكبريت، الذي يساعدك في الحصول على شعر قويّ ولامع؛ وكلّ ما عليك فعله هو إضافة شرائح من البصل إلى الشامبو الخاص بك، وترك الخليط بعض الوقت حتى يمتصّ الشامبو الفيتامينات التي توجد في البصل.