مهووسة حوّلت وجهها إلى لوحة فنية بالـ مكياج!

لم تعد الابتكارات في عالم المكياج محصورة بمستحضرات التجميل، بل وصلت حدّ الرسم على الوجه. إنها صيحة تحويل الوجه إلى لوحة فنية مستوحاة من لوحات كبار الرسّامين.

فد يجبك: رسم الحواجب المناسبة لشكل الوجه

تنشر خبيرة التجميل ليكسي لازير Lexie Lazear على حسابها الخاصّ على انستقرام طرقاً جديدة في تطبيق المكياج؛ فإذا كنت تحبين الغرابة وتبحثين عن صيحة جديدة، فإليك هذا الابتكار الفني مع لازير بالصور.

بدأت لازيرهذا الشكل من المكياج من وحي لوحتها الشهيرة Van Gogh's Starry Night Over the Rhone، والنتائج كانت أكثر من مذهلة، إذ حصلت على نسبة إعجاب كبيرة. ومن هنا، انطلقت فكرة نقل اللوحات الفنية إلى الوجه.

تشدّد لازير على أنها تحبّ الفن، وتحاول أن يكون مكياجها نسخة من الرسم على الوجه، بل لوحة تشبه المكياج الخيالي. من الواضح، أنّ لازير تحبّ أن تأخذ المكياج إلى مستوى فني إبداعي، كما لا شكّ في أنها تنجح دائماً في هذه المهمة؛ والنتيجة تكون أجمل من المتوقع، في أغلب الأحيان. لكن لا يمكننا أن ننكر أن المكياج أصبح من أهمّ الوسائل التي تساعد المرأة على التعبير عن نفسها والتعريف بشخصيتها، بالطريقة التي تجدها مناسبة.