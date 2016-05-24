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السيسى: زيارة وفد البرلمان الفرنسى أبلغ رد لمحاولات النيل من علاقاتنا مع فرنسا

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السيسى: زيارة وفد البرلمان الفرنسى أبلغ رد لمحاولات النيل من علاقاتنا مع فرنسا السيسى: زيارة وفد البرلمان الفرنسى أبلغ رد لمحاولات النيل من علاقاتنا مع فرنسا
استقبل الرئيس عبد الفتاح اليوم، الثلاثاء، وفداً من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب فيليب فوليو الرئيس التنفيذي لتحالف الوسط، ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بالجمعية الوطنية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالوفد البرلماني الفرنسي، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات، كما تمثل رداً على أية محاولات تستهدف النيل من العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكداً حرص على عدم المساس بتلك العلاقات أو الإضرار بها.

وأشاد الرئيس بوتيرة تبادل الزيارات بين البلدين على كافة المستويات، وآخرها زيارة الرئيس "أولاند" في شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة عكست المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، ومعرباً عن اهتمام مصر بزيادة تطويرها من خلال تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الزيارة.

وقدم الرئيس التعازي في الضحايا الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة مصر للطيران، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المصرية – الفرنسية من أجل الكشف عن ملابسات الحادث، معرباً عن اهتمام مصر بعودة حركة السياحة الفرنسية إلى مصر إلى طبيعتها.

الرئيس السيسي خلال استقبال وفد البرلمان الفرنسى (1)

الرئيس السيسي خلال استقبال وفد البرلمان الفرنسى (2)

الرئيس السيسي خلال استقبال وفد البرلمان الفرنسى (3)
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