صور.. صحة بورسعيد تدرب الأطباء الجدد

مراسل ONA

> قامت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد برئاسة الدكتور عادل تعيلب ، بتدريب الاطباء المكلفين الجدد ضمن فعاليات “الحزمة” تحت رعاية ادارة الرعاية الاساسية، و تلك الاعمال الوقائية تحت اشراف الدكتورة ايمان لبيب المدير الوقائي.

> و اشتمل التدريب علي اعمال ترصد الامراض المعدية و الوبائيات ودربهم عليها ، الدكتور محمد جودة مدير اداره الوبائيات و الترصد ،الامراض المعدية واجبة الابلاغ دربتهم عليها، الدكتورة مروه حلاوة مدير ادارة الامراض المعدية ، واعمال التطعيمات ودربتهم عليها الدكتورة شيرين محمود مدير اداره التطعيمات ، واعمال مكاتب الصحة و الميكنة قامت بالتدريبها الدكتورة ريم شقرف مسئول مكاتب الصحة و الميكنة .