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صور.. صحة بورسعيد تدرب الأطباء الجدد

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24 مايو 2016 | 12:55 مساءً

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مراسل ONA
> قامت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد برئاسة الدكتور عادل تعيلب ، بتدريب الاطباء المكلفين الجدد ضمن فعاليات “الحزمة” تحت رعاية ادارة الرعاية الاساسية، و تلك الاعمال الوقائية تحت اشراف الدكتورة ايمان لبيب المدير الوقائي.
> و اشتمل التدريب علي اعمال ترصد الامراض المعدية و الوبائيات ودربهم عليها ، الدكتور محمد جودة مدير اداره الوبائيات و الترصد ،الامراض المعدية واجبة الابلاغ دربتهم عليها، الدكتورة مروه حلاوة مدير ادارة الامراض المعدية ، واعمال التطعيمات ودربتهم عليها الدكتورة محمود مدير اداره التطعيمات ، واعمال مكاتب الصحة و الميكنة قامت بالتدريبها الدكتورة ريم شقرف مسئول مكاتب الصحة و الميكنة .

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2016-05-24

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