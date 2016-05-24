محمد الكيلاني يترك منزل والده للغناء في ملهي ليلي«ونوس»يحيي الفخراني

كتب : هاني صابر

> تشهد الأحداث الدرامية بإحدي حلقات مسلسل« ونوس»، إتجاه الفنان محمد الكيلاني، الي الغناء في أحد الملاهي الليلية ، التي يتردد النجم يحيي الفخراني في الذهاب إليها لقضاء بعض السهرات بداخله .

> ويعمل «الكيلاني» داخل هذا الملهي، بعد قراره بترك بيت والده الذي يجسده الفنان القدير نبيل الحلفاوي، ويرتبط بعلاقة عاطفية مع إحدي الراقصات التي تعملن في هذا الملهي، وتكون سببًا في عمله به .

> مسلسل«ونوس»، بطوله يحيي الفخراني وهالة صدقى، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، محمد شاهين، سماح السعيد ونهى عابدين، إنعام سالوسة، هياتم، ندا موسى، محمد الكيلانى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادى الفخرانى.