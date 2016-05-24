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مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا

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مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا
نظمت وحدة قسطرة القلب بالمستشفى التعليمي بجامعة طنطا دورة تدريبية للأطباء على أحدث جهاز محاكاة قسطرة القلب في منطقة الدلتا.

وأكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة في افتتاح الدورة التي حضرها أطباء من جامعة طنطا والتأمين الصحي ووزارة الصحة، أن الجامعة لن تبخل بما لديها من إمكانيات في نقل خبرات المتخصصين بها إلى الأطباء من كافة المؤسسات الصحية بالمحافظة، بما يخدم ويطور المنظومة الصحية بالمحافظة وذلك انطلاقاً من وظيفتها في خدمة المجتمع.

وحضر افتتاح الدورة الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتورة مي سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور مدحت العشماوي رئيس قسم القلب بكلية الطب بالجامعة والذي أشار إلى أن وحدة قسطرة القلب هي المكان الوحيد الذي يقدم هذه الدورة على مستوى محافظات الدلتا والوجه البحري مضيفاً أنه تم إجراء ما يقرب من 2000 حالة قسطرة تتضمن 700 حالة تركيب دعامات للقلب.

كما أشاد الدكتور أحمد صابر زين الدين الطبيب بمستشفى منوف العام بهذه الدورة وما تقدمه لهم من خبرات تساعدهم على تطوير أدائهم الطبي بما يعود بالنفع على صحة المرضى.

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (1)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (2)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (3)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (4)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (5)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (6)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (7)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (8)

مستشفى طنطا التعليمى ينظم دورة تدريبية على أحدث جهاز لمحاكاة قسطرة القلب بالدلتا (9)


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