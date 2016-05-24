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المنتخب: تأجيل مباراة الكونجو لموعد جديد مع نفس شروط التعاقد

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المنتخب: تأجيل مباراة الكونجو لموعد جديد مع نفس شروط التعاقد المنتخب: تأجيل مباراة الكونجو لموعد جديد مع نفس شروط التعاقد

أعلن إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومدير الأول أنه تم الاتفاق بين الطرفين المصري والكونجولي على تأجيل المباراة الودية التي كان من المفترض أن تجمعهما نهاية الشهر الحالي، عوضا عن إلغائها.

وكشف لهيطة أن المباراة ستقام في موعد لاحق بنفس شروط التعاقد.

وجاء قرار تأجيل على خلفية عدم خوض تونس مباراة ودية في نفس التوقيت، وهو ما يجعل الفراعنة في أمان من ناحية تصنيف فرق القارة السمراء.

فمنتخب أراد خوض مباراة ودية لكي يزيد نقاطه في تصنيف الاتحاد الدولي خوفا من تراجعه للتصنيف الثاني لصالح تونس.

لكن لأن نسور قرطاج لن تلعب مباراة ودية، قرر كوبر إلغاء المباراة والاكتفاء بالاستعداد لمباراة تنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم 4 يونيو المقبل.

ولابد للفراعنة الفوز بالمباراة حتى يحافظوا على وجودهم بالتصنيف الأول لمنتخبات القارة قبل قرعة تصفيات المونديال والتي ستقام في 24 يونيو المقبل.

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