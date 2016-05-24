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بدء جلسة محاكمة عضو اتحاد الناشرين العرب لاستغلاله علامة تجارية

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بدء جلسة محاكمة عضو اتحاد الناشرين العرب لاستغلاله علامة تجارية بدء جلسة محاكمة عضو اتحاد الناشرين العرب لاستغلاله علامة تجارية
بدأت الدائرة الثانية، لمحكمة جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعضو اتحاد الناشرين العرب، لاتهامه باستغلال علامة تجارية مملوكة للغير.

ترجع الواقعة عندما تقدمت شركة "فرست تريدينج" للتجارة والحائزة على علامة تجارية أطلس والمسجلة باسمها فى جمهورية العربية، وأكثر من 22 دولة بالعالم ببلاغ يفيد قيام "عادل محمود السيد المصرى" رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعضو اتحاد الناشرين العرب ومالك "شركة فاشينز للاستيراد والتوكيلات التجارية"، لقيامه باستغلال علامة تجارية مملوكة للشركة باعتباره وكيلا تجاريا لبيع منتجات شركة "فرست تريدينج"، وقيامه بالاستيلاء على علامتها التجارية وتقليده أجهزة ترجمة.


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