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انقلاب مقطورة محملة بجراكن مياه نار بدائرى مسطرد وتوقف الحركة

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انقلاب مقطورة محملة بجراكن مياه نار بدائرى مسطرد وتوقف الحركة انقلاب مقطورة محملة بجراكن مياه نار بدائرى مسطرد وتوقف الحركة
تسبب سقوط حمولة جراكن مياه نار لسيارة نقل ثقيل أعلى دائرى مسطرد، اليوم الثلاثاء، فى توقف حركة السيارات أمام المتجه من قليوب اتجاه مناطق القاهرة.

انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة المركبات، وتم إبلاغ المحافظة بالواقعة والتى دفعت بسيارتى نقل محملتين بالرمال، وتم إزالة بقعة زيت ناتجة عن انقلاب أجزاء من حمولة السيارات، وقامت الخدمات المرورية بتنظيم حركة السيارات، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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