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ضبط سيدة تسهل الدعارة بالطريق العام بالمنتزه فى الإسكندرية

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ضبط سيدة تسهل الدعارة بالطريق العام بالمنتزه فى الإسكندرية ضبط سيدة تسهل الدعارة بالطريق العام بالمنتزه فى الإسكندرية
ألقت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على سيدة تسهل دعارة أخرى بالطريق العام.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "منى.م" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "منى. م"- 43 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه، و"بسنت. ح" - 23 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية بمنطقة العصافره بحرى دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.


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