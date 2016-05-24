إصابة 5 بطلقات نارية خلال مشاجرة فى البلينا بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى 5 أشخاص مصابين بطلقات نارية متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بين عائلة ربيعى والنجع البحرى، وتم استخدام الأسلحة النارية فيها بسبب خلافات سابقة، وذلك بناحية قرية يعقوب دائرة مركز البلينا.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع، وضباط وحدة مباحث المركز بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية يعقوب دائرة المركز بين طرف أول عائلة الربيعى وفاء مصطفى السيد محمد 45 سنة ربة منزل توفيت إثر إصابتها "بطلق نارى بالصدر"، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى، ورائد رفعت أحمد خلف الله 33 سنة عامل مصاباً "بطلق نارى بالذراع اليمنى"، وتم نقله للمستشفى العام محولا من مستشفى البلينا المركزى.

وبين طرف ثان النجع البحرى رمضان محمد السيد أبو الحسن 43 سنة عامل مصاباً "بطلق نارى بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم"، مصطفى عادل جاد الكريم عبد القوى 28 سنة عامل مصاباً "بطلق نارى أعلى الحوض من الجهة اليمنى، الراوى محمد السيد أبو الحسن وشهرته "شعبان" 40 سنة مزارع مصاباً "بطلق نارى بالكتف الأيمن"، وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام ،الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وبسؤال الطرفين شفاهةً اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية مما أدى إلى وفاة الأولى من الطرف الأول وحدوث إصابتهم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط السلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2896 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

إصابة عامل بطلقات نارية فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين فى سوهاج