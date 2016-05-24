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برغم انتشاره.. احذروا الحشو الجمالى للإنسان

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برغم انتشاره.. احذروا الحشو الجمالى للإنسان برغم انتشاره.. احذروا الحشو الجمالى للإنسان
يقول الدكتور باسم السواح – أخصائى جراحة الفم والأسنان – إنه بالرغم من انتشار الحشو الجمالى، والذى أصبح يستخدمه غالبية الأطباء، وبرغم مزاياه التى يقدمها للمريض، إلا أن له عيوب وأضرار لابد من ذكرها وعدم إخفائها عن مريض الأسنان الذى يستخدمه.

ويتابع "السواح" حديثه عن عيوب الحشو الجمالى، أن أغلب أضراره وعيوبه ناتجة إما عن سوء الاستخدام أو بسبب عادات قد يعتادها المريض الذى استخدمه، مشيرا إلى أنه قد يسبب بعض الأوجاع والعيوب الأخرى بعد استخدامه رغم مزاياه.

ويوضح الدكتور باسم السواح مجموعة من أهم عيوب هذا الحشو الحديث والمنتشر استخدامه على نطاق واسع بين المرضى ومنها، أولا قد يعانى المريض من حدث بعض التفاعلات الكيميائية داخل تكون الحشو ما يجعل الأمر مؤثرا بالسلب على المريض لينتج عنه ألما ووجعا مبرحا.

وفى حالات أخرى، حسب توضيح أخصائى جراحة الأسنان، قد يعانى المريض من تغير أو تبدل في لون الحشو إذا لم يهتم بها اهتماما بالغا، من حيث تفريشها اليومى وتنظيف فمه ولثته على الدوام يوميا، وقد يقابل المريض بعض من هذه المشكلات الموجعة إذا كان التركيب خاطئا أو غير متقنا من قبل الطبيب أيضا، كما قد يعانى المريض أيضا من مشكلات بالحشو إذا كان مسرفا بالتدخين فقد يتغير لونها وتسبب ألما شديدا أيضا، لذا ينصح بالتواصل مع المختص فى حال حدوث أيا من تلك المضاعفات أو ظهور تلك العيوب.


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