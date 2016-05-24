بالصور.. بدء فعاليات تأبين شهداء الطائرة المنكوبة بمحافظة أسوان

انطلقت منذ قليل، اليوم الثلاثاء، فعاليات تأبين شهداء الطائرة المصرية المنكوبة، والتى تنظمها محافظة أسوان تحت رعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلى الأوقاف والكنيسة بالمحافظة.

بدأت الفعاليات داخل قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، بتلاوة آيات من القران الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وعزف السلام الجمهورى، وعرض مصور لأسماء شهداء الطائرة، وكلمات تعازى لأسر الضحايا وتأكيد الثقة فى الشركة الوطنية "مصر للطيران".

- محافظ أسوان يشارك اليوم فى وقفة تأبين حدادا على شهداء الطائرة المنكوبة