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بانيجا يعلن رحيله عن إشبيلية رسميا

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بانيجا يعلن رحيله عن إشبيلية رسميا بانيجا يعلن رحيله عن إشبيلية رسميا

(إفي): أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب وسط فريق إشبيلية الإسباني اليوم الاثنين رحيله عن الفريق الأندلسي بنهاية الموسم الجاري بعد سداد ثلاثة مليون يورو لإنهاء تعاقده من جانب واحد حيث يتبقى موسم آخر في العقد الذي ينتهي في يونيو 2017.

يأتي هذا الإعلان في خضم احتفالات إشبيلية بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي، فيما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة (إفي) أن بانيجا يمتلك منذ أشهر عرض "قوي للغاية" في إيطاليا ويعتقد أنه من جانب إنتر ميلان.

فبعد إلقاء زملاءه في الفريق خورخي أندوخار (كوكي) وخوسيه أنطونيو رييس والفرنسيين عادل رامي وكيفن جاميرو كلماتهم أثناء الاحتفالات، أعلن بانيجا أن رحيله كان "قرارا صعب للغاية".

وأوضح اللاعب "حققت الكثير بفضل زملائي والجهاز الفني والنادي. أنا ممتن على هذين العامين، سأحملكم دائما في القلب".

كان إيفر بانيجا (27 عاما) قد وصل إشبيلية في صيف 2014 قادما من فالنسيا الإسباني، وشارك في 74 مباراة رسمية مع الفريق الأندلسي ليساهم في فوز الفريق بالدوري الأوروبي مرتين وكذلك نجح في العودة لمنتخب بلاده الأرجنتين بعد غيابه.

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