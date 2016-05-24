يواخيم لوف يحدد وجهته المقبلة بعد ألمانيا

(إفي): قال مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، يواخيم لوف، إنه يفكر في خوض تجربة التدريب بإسبانيا أو إنجلترا بعد انتهاء عقده مع المانشافت بعد بطولة كأس العالم 2018.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (بيلد) المحلية اليوم، أشار لوف "قضيت عشر سنوات في منصبي، يمكنني القول إن الجزء الأكبر من مسيرتي كمدرب قد مضى. يجب أن نطرح خيارات جديدة أنا والمنتخب"، وذلك ردا على أسئلة وجهها أطفال له.

وأضاف "ربما أذهب إلى إسبانيا أو إنجلترا. ألمانيا مكان أعرفه جيدا، لذا سأذهب إلى دولة أخرى فهذا سيكون أكثر تحفيزا".

واستبعد لوف إمكانية تولي تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني "البايرن تعاقد لتوه مع مدرب رائع وهو (الإيطالي) كارلو أنشيلوتي لخلافة (الإسباني) بيب جوارديولا".