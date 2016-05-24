كورة بلس - دربي السلسلة الذهبية.. إعتقال لاعب بسبب سرقة داخل الملعب

في عام 1991 وفي أحد أغرب الحوادث التي مرت بكرة القدم على مر تاريخها ، اعتقلت الشرطة أحد اللاعبين بعد المباراة مباشرة بعد أن أظهرت الكاميرات التليفزيونية سرقته للاعب أخر أثناء سير اللقاء ، كيف حدث ذلك؟ وما هي القصة؟

في مباراة الدربي في أوروجواي بين بينارول ونظيره ناسيونال عام 1991، كان جونسالفيس مدافع بينارول مكلفا بمراقبة المهاجم الخطير خوليو ديلي فالديز.

فالديز اللاعب المنتمي لمنتخب بنما والذي مثل فيما بعد عددا من الأندية الأوروبية مثل كالياري ومالاجا و باريس سان جيرمان ، كان وقتها يملك عادة غريبة وهي أنه يهوى إرتداء المجوهرات داخل الملعب ، كان فالديز دوما ما يضع سلسلة ذهبية حول عنقه بالإضافة للأقراط التي يرتديها في أذنيه .

وفي أحد الكرات المشتركة في المباراة قام جونسالفيس مدافع بينارول بالإستيلاء على السلسلة الذهبية التي يرتديها ديلي فالديز و أخفاها داخل جواربه ، الحادثة التي لم ينتبه لها ديلي فالديز وقتها لكن الكاميرات التليفزيونية أظهرتها بوضوح شديد ليخرج جونسالفيس من ملعب المباراة ليجد الشرطة في إنتظاره من أجل القبض عليه .

علق جونسالفيس على الواقعة فيما بعد قائلا : " لم أكن أعلم فيم كنت أفكر وقتها ولا كيف قمت بذلك ؟ أعتذر لديلي فالديز كثيرا على هذا التصرف المشين " .

الجدير بالذكر أنه لم يتم توقيع عقوبة على جونسالفيس بعد أن سامحه ديلي فالديز وتنازل عن القضية بعد أن اعاد له جونسالفيس السلسلة ، إلا أن هذا الدربي لا يزال يعرف حتى يومنا هذا في أوروجواي بـ"دربي السلسلة الذهبية ".

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