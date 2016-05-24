اليوم..إنطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بالأقصر

مراسل«ONA»:

> تنطلق بقصر ثقافة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الأدبي الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان «الثقافة بين تمكين المؤسسة.. وأحلام المثقف»، دورة الشاعر الراحل مأمون الحجاجي .

يشمل المؤتمر في يومه الأول ثلاث جلسات بحثية، الأولي بعنوان «في المسألة الثقافية المصرية .. استراتيجية الأداء المؤسسي نحو ثقافة إبداعية جديدة»، يشارك فيها الباحثون محمد السلاموني، والدكتور محمود النوبي ويدير الجلسة الشاعر حسين القباحي .

أما الجلسة البحثية الثانية، فتعقد في الخامسة مساءًا بعنوان «المؤسسة الثقافية بين الفعل الثقافي والإبداعي»، يشارك فيها الباحثون النوبي عبد الراضي، ومحمد صالح البحر ويديرها محمد جاد المولي.

أما الجلسة البحثية الثالثة، فتقام في السابعة مساء تحت عنوان «المؤسسة الثقافية وتحديات الحاضر والمستقبل» يشارك فيها الباحثون عبد الرحمن أبو المجد، وائل النجمي، ويديرها عبد الستار سليم، بالإضافة إلي أمسية شعرية يديرها الشاعر حسن عامر، وذلك بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر.

ويشمل اليوم الثاني جلستين بحثيتين الأولي بعنوان «المؤسسة والكيانات الثقافية المستقلة»، يشارك فيها الباحثون أحمد أبو خنيجر، وأحمد الليثي الشروني، ويدير الجلسة جمال الطاهر، أما الجلسة الثانية بعنوان «المثقفون والمؤسسة.. جدلية العلاقة» يشارك فيها الباحثون عبد الجواد خفاجي، ومحمد سيد عبد المريد، ويدير الجلسة خالد طايع وذلك بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، أما الأمسية الشعرية الثانية، فتقام بقصر ثقافة إسنا في الثامنة والنصف مساء، ويديرها الشاعر خالد حلمي الطاهر.

ويشمل اليوم الثالث والأخير، جلسة بحثية في العاشرة صباحا بعنوان «قراءات في إبداعات الإقليم» يشارك فيها الباحثون الدكتور محمود البعيري، سيد الوكيل ويديرها عباس حمزة، بينما تقام الجلسة البحثية الخامسة: جلسة الشهادات تتضمن شهادة المبدع أحمد محمد حسن مراد، شهادة المبدع حسين صالح خلف الله، الحسين الخضيري، ويدير الجلسة أشرف فراج، وتقام في الثانية عشر والنصف ظهرًا جلسة التوصيات والختام.

ويكرم المؤتمر هذا العام عدد من الشخصيات هم: «الراحل محمد الجارد – البحر الأحمر، اسم الراحل محمود مغربي- قنا، يوسف فاخوري أسوان، رمضان عبد العليم- الأقصر – أمل هاشم – قنا» ، ويترأس المؤتمر الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، أمين عام المؤتمر بكري عبد الحميد.