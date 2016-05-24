أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة الصحة العالمية:43 شخصا قتلوا فى هجوم أمس على مستشفى بمدينة جبلة

Google+ Print
منظمة الصحة العالمية:43 شخصا قتلوا فى هجوم أمس على مستشفى بمدينة جبلة منظمة الصحة العالمية:43 شخصا قتلوا فى هجوم أمس على مستشفى بمدينة جبلة
قالت منظمة الصحة العالمية إن التفجير الانتحارى الذى استهدف مستشفى فى مدينة جبلة السورية أمس قتل 43 شخصا.

وأضافت المنظمة أن معظم القتلى كانوا من المرضى وأفراد عائلاتهم، لكن ثلاثة أطباء وممرضات قتلوا أيضا فى هجوم أمس الاثنين. وذكرت أن العمل توقف بالمستشفى.

كان تفجير جزء من موجة هجمات منسقة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها فى مدينتى جبلة وطرطوس، وهما من معاقل التى ظلت حتى الآن فى مأمن من عنف الحرب الأهلية، التى دخلت الآن عامها السادس.

وقال مسؤولون حكوميون إن 80 شخصا على الأقل قتلوا فى الهجمات، بينما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن 154 لقوا حتفهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين