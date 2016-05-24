منظمة الصحة العالمية:43 شخصا قتلوا فى هجوم أمس على مستشفى بمدينة جبلة

قالت منظمة الصحة العالمية إن التفجير الانتحارى الذى استهدف مستشفى فى مدينة جبلة السورية أمس قتل 43 شخصا.

وأضافت المنظمة أن معظم القتلى كانوا من المرضى وأفراد عائلاتهم، لكن ثلاثة أطباء وممرضات قتلوا أيضا فى هجوم أمس الاثنين. وذكرت أن العمل توقف بالمستشفى.

كان تفجير جزء من موجة هجمات منسقة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها فى مدينتى جبلة وطرطوس، وهما من معاقل الحكومة التى ظلت حتى الآن فى مأمن من عنف الحرب الأهلية، التى دخلت الآن عامها السادس.

وقال مسؤولون حكوميون إن 80 شخصا على الأقل قتلوا فى الهجمات، بينما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن 154 لقوا حتفهم.