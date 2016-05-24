بالصور.. محافظ قنا يكرم فرقة «أنا كوندا» للعروض المسرحية

مراسل «ONA»:

كرم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فرقة “أنا كوندا” للعروض المسرحية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بعد فوزها بالمركز الأول في المهرجان المسرحي الأول لشباب الجنوب.

ومنح المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، أعضاء الفرقة جوائز مالية تقديرا لمجهودهم، وتمثيلهم المشرّف للمحافظة، بحضور محمد فنجري وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا .

وأقيم المهرجان في الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2016 بالأقصر، ونظمته مؤسسة (س) للثقافة والابداع بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة بمشاركة 8 فرق مسرحية من محافظات جنوب الصعيد، وحصلت فرقة “أنا كوندا” على جائزة المركز الأول في “النص المسرحي – الاخراج – الديكور – التمثيل”.