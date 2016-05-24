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وزير الري يلتقي وفد بنك الاستثمار الأوروبي

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الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وفدًا من بنك الاستثمار الأوروبي.

وجاء اللقاء لمناقشة دراسات ما قبل الجدوى لمشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كوتشنر، والذي سيتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وحضر الاجتماع، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، وكيل أول وزارة الري، وعدد من قيادات الوزارة إلى جانب الشركة الاستشارية التي تقوم بدراسات المشروع.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي، خلال الاجتماع إلى عددٍ من المجالات التي تريد أن تعمل عليها في المستقبل بالتعاون مع كافة شركاء التنمية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وتتضمن ” تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية المياه للاستخدام في الزراعة، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج، واستخدام الطاقة المتجددة في مشروعات الموارد المائية والري”.

وقدمت الشركة الاستشارية، عرضًا تناول حالة نوعية المياه في مصرف كوتشنر الرئيسي، والمصارف الفرعية، وكذلك مصادر التلوث على هذا المصرف، ومحطات معالجة الصرف الصحي القائمة، ومقترحات إعادة التأهيل والتوسعات المستقبلية لتلك المحطات، لاستيعاب مياه الصرف الصحي، والحد من التلوث في المصرف.

وأكد الدكتوررجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، على دور الوزارة في دعم استكمال الدراسات اللازمة للمشروع، وكذلك العمل على تحديد احتياجات وزارة الموارد المائية والري من أعمال في إطار هذا المشروع، والتي تشمل على سبيل المثال إنشاء محطات طلمبات جديدة، وإعادة تأهيل المحطات القائمة، وإنشاء عدد من المنشآت المائية، وتأهيل جسور المصارف.
> يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي للتغلب على مشكلات التلوث، وتحسين نوعية المياه في المصارف حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج.

 

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقاء بوفد بنك الاستثمار الأوروبي

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقاء بوفد بنك الاستثمار الأوروبي

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