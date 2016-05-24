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تحويل واقعة تسريب امتحانات كلية التربية بالإسكندرية للنيابة العامة

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تحويل واقعة تسريب امتحانات كلية التربية بالإسكندرية للنيابة العامة تحويل واقعة تسريب امتحانات كلية التربية بالإسكندرية للنيابة العامة
أكدت الدكتور مها على حسن، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، تحويل واقعة تسريب امتحان التربوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وكشف ملابساتها، وسبب تسريب الامتحانات إلى الطلاب بعد تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ إدارة الجامعة لعقاب المتسببين فى الواقعة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد مجلس كلية طارئ لبحث الواقعة واتخاذ قرارات وقائية لمنع تكرار الواقعة فى الامتحانات القادمة، موضحة أن الإجابات فى الامتحان الذى تم تسريبه لم تحسب نهائياً .

وأشارت إلى أن امتحان مادة التربوى سيتم إعادته مرة أخرى لجميع الطلاب لتحقيق المساواة فى التصحيح بين الطلاب، وإعادة طبع الأسئلة تحت حراسة مشددة فى المطابع المخصصة بالجامعة .

يذكر أن امتحان مادة التربوى بكلية التربية جامعة الإسكندرية تم تداول الأسئلة بين الطلاب من أحد المكتبات الخارجية بين الطلاب، وتم اكتشاف الواقعة بعد انتهاء الامتحانات فى أربعة مستويات بالكلية.


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