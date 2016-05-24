مباحث الإسكندرية تضبط هاربين من مؤبد ومتهما فى حريق مديرية أمن البحيرة

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على عدد من الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام فى قضايا انضمام لجماعة محظورة وحريق ومخدرات.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن الوطني من ضبط "إسلام. ص "- 31سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية جنايات عسكرية إسكندرية " انضمام لجماعة محظورة "، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب ، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى بالإسكندرية من ضبط "أسامة. ع"- 39 سنة مدرس مقيم مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، المحكوم عليه في القضية جنايات عسكرية إسكندرية (حريق مديرية أمن البحيرة) غيابياً بالسجن المؤبـد، و جارى التنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط " سالم. ف" - 38 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه في القضية جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبـد.

>و تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية من ضبط "أحمد . غ " - 59 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك المحكوم عليه في عدد " 40 " حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " مبانى " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة " 40 " سنة ، و جارى التنفيذ عليهم.

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