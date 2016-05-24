مباحث الإسكندرية تضبط هاربين من مؤبد ومتهما فى حريق مديرية أمن البحيرة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن الوطني من ضبط "إسلام. ص "- 31سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية جنايات عسكرية إسكندرية " انضمام لجماعة محظورة "، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب ، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى بالإسكندرية من ضبط "أسامة. ع"- 39 سنة مدرس مقيم مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، المحكوم عليه في القضية جنايات عسكرية إسكندرية (حريق مديرية أمن البحيرة) غيابياً بالسجن المؤبـد، و جارى التنفيذ عليه.
وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط " سالم. ف" - 38 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه في القضية جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبـد.
>و تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية من ضبط "أحمد . غ " - 59 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك المحكوم عليه في عدد " 40 " حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " مبانى " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة " 40 " سنة ، و جارى التنفيذ عليهم.
>- القبض على رجل أعمال هارب من 66 سنة سجن وعاطل منضم لجماعة محظورة بالإسكندرية