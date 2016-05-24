ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية يديرها عاطل فى زفتى بالغربية

ضبطت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة، وتوجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بكفر الصارم مركز زفتى يديرها عاطل وبحوزته 2 طبنجة و220 طلقة وهيكل طبنجة وأجزاء أسلحة.

كانت معلومات قد وردت للرائد على أبو زهرة رئيس مباحث زفتى، بقيام محمود صلاح محمد صابر 24 سنة عاطل مقيم بقرية كفر الصارم - دائرة المركز، بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى، شكل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشرافه قاده العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وضباط مباحث مركز زفتى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 2 طبنجة معدلة و220 طلقة مختلفة الأعيرة وهيكل طبنجة و4 مواسير و14 ياى حديدى وفرشة تنظيف، وتحرر المحضر رقم 16739 جنايات مركز زفتى لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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