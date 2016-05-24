مصرع عميد شرطة وزوجته وابنته إثر انقلاب سيارتهم بطريق غارب الغردقة

لقى عميد شرطة تابع لقوات الأمن المركزى، بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وزوجته وابنته مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران من أبنائه فى حادث انقلاب سيارتهم بطريق غارب الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد مصرع عميد شرطة بالأمن المركزى وزوجته وابنته وإصابة اثنين آخرين من أبنائه فى حادث انقلاب سيارتهم بطريق الغردقة رأس غارب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى، وتبين أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة، ما أدى إلى انقلابها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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