وكيل اللاعب لـ في الجول: عرضان من سامبدوريا وإنتر ميلان لعمرو وردة

قال وكيل لاعب بانيتوليكوس اليوناني عمرو وردة إن ناديي سامبدوريا وإنتر ميلان مهتمان بخدمات الجناح المصري، وقدما عرضين رسميين للنادي اليوناني.

وتألق لاعب الأهلي السابق في هذا الموسم مع ناديه اليوناني مسجلا 5 أهداف وصانعا ثلاثة في 27 مباراة في الدوري.

وقال كريستوس جاتسيس وكيل اللاعب لـFilGoal.com "وصل للنادي عرضا رسميا من سامبدوريا لضم وردة في بداية الموسم المقبل".

وأضاف "سامبدوريا ليس النادي الإيطالي الوحيد الراغب في وردة، هناك إنتر ميلان أيضا".

وأكد "لم نختر الفريق الذي سيلعب له وردة الموسم المقبل، سندرس العروض جيدا ثم نقرر ما سنفعل".

ورفض الوكيل الإفصاح عن أي تفاصيل مالية بخصوص العروض المقدمة لصاحب الـ23 عاما والـ3 مباريات دولية.

واحتل سامبدوريا المركز الـ15 في الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي، بينما احتل إنتر ميلان المركز الرابع.