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نادر السيد لـ في الجول : جنش متألق.. لكن إكرامي والشناوي الأفضل في مصر

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نادر السيد لـ في الجول : جنش متألق.. لكن إكرامي والشناوي الأفضل في مصر نادر السيد لـ في الجول : جنش متألق.. لكن إكرامي والشناوي الأفضل في مصر

أكد نادر السيد الحارس التاريخي لمنتخب إن أحمد الشناوي وشريف إكرامي هما الأفضل في مصر بالفترة الحالية.

وقال نادر السيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "رغم تعرضهما أحيانا لبعض الكبوات، لكن يبقى أحمد الشناوي وشريف إكرامي هما الأفضل في مصر خلال الفترة الحالية".

وأضاف "أحيي عصام الحضري على مستواه ومجهوده، لكن لكل شخص مرحلته التي يتألق فيها ثم يسلم الراية للجيل التالي".

نادر أتبع "محمود جنش أيضا حارس متألق ويقدم مستوى جيد في الفترة الحالية، هو حارس مجتهد صراحة".

وأتم "برغم تألق جنش والحضري ي، فيبقى الشناوي وإكرامي هما الأفضل، وأتعجب ممن يقيمون مستوى إكرامي على مباراة أو اثنين رغم أنه كان صاحب دور كبير في فوز الأهلي بالبطولات خلال السنوات الأخيرة".

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