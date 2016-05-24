تحليل في الجول – إسلام الشاطر: الزمالك وجد ضالته مع محمد حلمي ' رجل مباراة المقاصة '

قال إسلام الشاطر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن أداء الزمالك مع مديره الفني محمد حلمي في تقدم كبير، وذلك بعد فوز الأبيض على مصر للمقاصة 3-1.

محمد حلمي المدير الفني للزمالك فاز في خامس مباراة على التوالي منذ توليه المهمة الفنية ومازال يحتل المركز الثاني في جدول المسابقة خلف الأهلي.

وقال إسلام الشاطر لـFilGoal.com : "أداء الزمالك في تقدم مع حلمي. ولكن الفريق مازال لديه ما أفضل من ذلك".

"النتيجة والأداء جيدان بالطبع، هذه مرحلة تجميع نقاط لمواصلة مطاردة الأهلي".

"محمد حلمي يخوض كل مباراة بشكل مختلف، أحيانا يلعب بثلاثي في وسط الملعب وأحيانا بثنائي فقط".

ويرى إسلام الشاطر أن هناك لاعب في الزمالك وجد فيه حلمي ضالته في الربط بين الوسط والهجوم وهو إبراهيم عبد الخالق.

"إبراهيم يجيد الربط بين الوسط والهجوم، مع إجادة الأدوار الدفاعية، من المعروف أن المقاصة لديها هجوم قوي لذلك لعب حلمي بثلاثي في وسط الملعب".

"خطة حلمي جعلت لاعبي الوسط يدعمون الهجوم بشكل جيد ويؤمنوا الدفاع بشكل جيد أيضا".

"لهذه الأسباب، حلمي كان رجل مباراة المقاصة خاصة أن تغييراته كانت صائبة وفي الوقت المناسب".

وأتم "في أخر 5 مباريات استطاع حلمي أن يمسك تباعا بكل أدواته".