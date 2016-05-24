تنفيذ 21 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎

مراسل«ONA»:

> قامت حمله بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، بتنفيذ 21 قرار إداري بدائرة المديرية .

> وتأتي بياناتهم كالتالي:-

> أولاً .. مركز شرطة «المنشاه» : تم تأمين تنفيذ عدد ” 2 ” قرار قضائي 0

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2566 إداري المركز لسنة 2016

> ثانياً ..مركز شرطة «جهينه» : تم تأمين تنفيذ عدد “6 ” حكم وقرار قضائي 0

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4102 إداري المركز لسنة 2016

> ثانياً ..مركز شرطة «دار السلام»: تم تأمين إزالة عدد ” 13 ” حالات تعدي علي الأراضي الزراعية 0

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2383 إداري المركز لسنة 2016