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تنفيذ 21 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎

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تنفيذ 21 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎ تنفيذ 21 قرارًا إداريًا بمراكز سوهاج‎

24 مايو 2016 | 11:10 صباحاً

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> قامت حمله بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، بتنفيذ 21 قرار إداري بدائرة المديرية .
> وتأتي بياناتهم كالتالي:-
> أولاً .. مركز شرطة «المنشاه» : تم تأمين تنفيذ عدد ” 2 ” قرار قضائي 0
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2566 إداري المركز لسنة 2016
> ثانياً ..مركز شرطة «جهينه» : تم تأمين تنفيذ عدد “6 ” حكم وقرار قضائي 0
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4102 إداري المركز لسنة 2016
> ثانياً ..مركز شرطة «دار السلام»: تم تأمين إزالة عدد ” 13 ” حالات تعدي علي الأراضي الزراعية 0
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2383 إداري المركز لسنة 2016

 

2016-05-24

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