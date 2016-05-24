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مصرع عميد شرطة وزوجته وابنه في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

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مصرع عميد شرطة وزوجته وابنه في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر مصرع عميد شرطة وزوجته وابنه في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

 أرشيفية .. انقلاب سيارة

لقي صباح اليوم الثلاثاء عميد شرطة بقوات تأمين مطار القاهرة، وزوجته وابنه مصرعهم، فيما أصيب 3 من أطفاله بإصابات متفرقة  في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “الزعفرانة رأس غارب” شمال البحر الأحمر.

 وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الاحمر، إخطارا من الدكتور غطاس فخري مدير مستشفي رأس غارب، بانقلاب سيارة ملاكي  بالكيلو 30 طريق الزعفرانة “رأس غارب”، وأسفر الحادث عن مصرع كل من “محمد أ م 51 عامًا عميد شرطة بقوات تأمين مطار القاهرة، وزوجته ن خ 36 عامًا، ونجلهما سيف 5 أشهر بالإضافة إلى إصابة 3 من أطفاله بإصابات متفرقة.

 وتبين من التحقيقات الأولية، أن السبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة، تم ايداع جثث المتوفين في الحادث مشرحة المستشفي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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