مصرع سائق وإصابة أمين شرطة و7 مجندين في حادث إنقلاب مدرعه بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

> لقي سائق مصرعه وأصيب 8 من إدارة قوات الأمن في حادث إنقلاب مدرعة علي الطريق الزراعي الغربي بمركز المراغة، بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة .

> كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة المراغة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة شرطة ، علي الطريق الزراعي الغربي ، بناحية الشيخ يوسف – دائرة المركز 0

> بالإنتقال والفحص تبين إنقلاب السيارة رقم 6575 شرطة «مدرعه بانسيرا » تابعة لإدارة قوات الأمن قيادة المجند السيد رفاعي محمود 20 سنة « يستقلها مجموعة قتالية برئاسة أمين الشرطة طلعت السيد أحمد 33 سنة من قوة الإدارة فـي طريقها لتعزيز الخدمات بقرية الصوامعه شرق – دائرة مركز أخميم »، نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن فإصطدمت بها السيارة رقم هـ م أ 5839 ملاكي قيادة محمد عبد اللاه عبد البر 45 سنة مأمور ضرائب، ويقيم بناحية القرامطه غرب – دائرة مركز سوهاج ، وكذلك السيارة رقم هـ ص أ ميكروباص قيادة علي السيد عطية مقبول 42 سنة سائق – ويقيم بناحية سعد الله – دائرة مركز سوهاج ، و السيارة رقم 19681 ملاكي سوهاج «جاري تحديد مالكها »

> ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الملاكي ، وإصابة كل من أمين الشرطة المذكور ، قائد المدرعه ، والمجند أحمد شعبان أحمد 21سنة ، والمجند محمد أحمد خليفه 21سنة ، والمجند عصام عبد الناصر بكر 21سنة ،والمجند فؤاد يحيي فؤاد 21 سنة، والمجند إيهاب عاطف راشد 21 سنة ، والمجند جمال زين عبد الرحيم 21 سنة، وجمعهم بإدارة قوات الأمن ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

> تم نقل الجثة للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج العام ، وتم تقديم العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج، وبسؤال المصابين ونجل عم المتوفـي حشمت خلف عبد البر 38 سنة موظف – ويقيم بذات الناحية أيدوا ما جاء بالفحص ونفي الأخير الشبهة الجنائية0

> بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة ، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ، وتم تحرير المحضر رقم 7505 جنح المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة 0