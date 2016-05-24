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تأجيل محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بضرب «أطباء المطرية» لجلسة 7 يونيو

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تأجيل محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بضرب «أطباء المطرية» لجلسة 7 يونيو تأجيل محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بضرب «أطباء المطرية» لجلسة 7 يونيو

أرشيفية

أجلت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 9 أمناء شرطة، متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية إلى 7 يونيو.

وجاء التأجيل، للاطلاع، بعد تغيب عدد من المحامين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين”ارتكاب جرائم التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتعدى بالقول والضرب على أطباء مستشفى المطرية”.

وأحال المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في شكوى أطباء مستشفى المطرية، من وجود وقائع تعد وتجاوزات في حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدي عليهم بالضرب والقول.

 

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