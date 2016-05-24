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«السادات» يطالب «السيسي» بالذهاب إلى إسرائيل لإحياء عملية السلام

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«السادات» يطالب «السيسي» بالذهاب إلى إسرائيل لإحياء عملية السلام «السادات» يطالب «السيسي» بالذهاب إلى إسرائيل لإحياء عملية السلام

الرئيس والدكتور عفت السادات

دعا الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة المضي قدما من أجل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، حتى لو اقتضى الأمر قيام السيسي بزيارة إسرائيل نفسها.

وأكد السادات في بيان صادر عنه اليوم، أن اللحظة الراهنة تتطلب شجاعة في كسر حالة الجمود الممتدة منذ عقود وتحديدا منذ مفاوضات اتفاقية كامب ديفيد سنة 1977، مشددا على أن إحياء عملية السلام مسألة أصبح لا غنى عنها وتتطلب مبادرة حقيقية وغير تقليدية تطرح حلولا مبتكرة وسيناريوهات للتعايش الحقيقي القائم على السلام والتعاون.

وطالب السادات، الرئيس السيسي بعدم الالتفات لأصوات المزايدين ورافعي الشعارات الفضفاضة والبراقة والذين لم يقدموا شيئا للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مشيرا إلى ما تعرض له الرئيس الراحل أنور السادات عندما قرر الذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي ونجح فى استعادة أراضي المحتلة وفرض السلام القائم حتى الأن.

واعتبر نجل شقيق الرئيس الراحل، أن إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تمثل نقطة ارتكاز هامة فى الأمن القومي الخاص بالمنطقة كلها، خاصة في ظل تنامي التنظيمات التكفيرية المتطرفة والتي تمثل خطرا على العالم أجمع وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

كما طالب السادات الفصائل الفلسطينية بتنحية كل الخلافات التي بينهم جانبا وإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، وانتهاز الفرصة التي منحها الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية لكي يتم حلها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني المناضل والبطل.

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