أفضل 3 طرق طبيعية لعلاج البرص.. أبرزها تناول المياه بكثرة

يفقد الجلد صبغتها بسبب تدمير الخلايا المكونة لها والمعروفة باسم "الخلايا الصبغية" ويتسبب فى الإصابة بما هو معروف باسم "البرص أو البهاق"، وليس هناك سبب حقيقى معروف حتى الآن لتدمير هذه الخلايا، ولكن وضع العلماء مؤخرا تفسيرا محتملا لهذه الحالة وهو ضعف نظام المناعة الخاصة بالجسم مما يؤدى إلى تدمير الخلايا.

ويقدم الموقع الأمريكى "VKOOL" 3 طرق طبيعية تساعد فى علاج "البهاق أو البرص" وهى..

1. الحد من الإجهاد يساعد فى علاج البرص

2. الحد من التعرض لأشعة الشمس يساعد فى علاج البرص

3. تناول المياه الكثير يساعد فى علاج البرص

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- احترس.. علاج البهاق يختلف تبعا لنوعه وأماكن انتشاره

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>الإجهاد يؤثر ليس فقط فى تطوير حالة البهاق ولكن يؤثر أيضا على الصحة بشكل عام، وينصح الأطباء مرضى "البرص" بأهمية الحد من التوتر عن طريق ممارسة تمارين اليوجا وجلسات التأمل وإعطاء للنفس فرصة للاسترخاء لعلاج البهاق.>الحد من أوقات التعرض للأشعة الشمس أمر هام لمرضى "البرص" لأن أشعة الشمس يساعد فى نمو "البهاق" بشكل كبير ولابد من استخدام واقى الشمس عند التعرض للأشعة حتى لا تزيد من مضاعفات المرض عليك.>تناول المياه أمر ضرورى لإنقاذ حياتك من العديد من الأمراض من بينهم "البهاق" حيث تناول كميات كبيرة من المياه تزيد من المادة الصبغية التى يحتوى عليها الجلد وهو ما يقلل اللون الأبيض الذى يظهر على الجسم.

- إهمال علاج البهاق يؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد

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