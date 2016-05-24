مانويل فالس: أفكر بدعوة مصر لحضور المؤتمر الدولى حول الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس الثلاثاء أن المؤتمر الدولى حول الشرق الأوسط المزمع عقده فى سياق المبادرة الفرنسية، سيجرى فى 3 يونيو فى باريس بحضور وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فيما يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين.

وقال فالس فى مقابلة أجرتها معه إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية من القدس "الإسرائيليون يعلمون أن هذا المؤتمر الدولى سيعقد فى 3 يونيو بباريس، ويعلمون أن الأمريكين مثلا سيحضرون من خلال وزير الخارجية جون كيرى، ويعلمون أيضا أنه يجب التحاور بأى ثمن مع الدول العربية، وأفكر بمصر والأردن، وكذلك بالسعودية".

وتابع أن قوة فرنسا تكمن فى "قدرتها على التحدث إلى الجميع ولدينا علاقات جيدة مع الجميع".

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