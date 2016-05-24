القبض على سفاح الإسكندرية بعد ارتكابه 5 جرائم قتل فى شهرين

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على مسجل خطر ارتكب 5 جرائم قتل فى شهرين .

البداية حين أبلغ الأهالى، بالعثور على جثة "وحيد . م" موظف بكلية الزراعة داخل الشقة سكنه أعلى سرير غرفة نومه فى حالة تعفن رمى ملفوف حول رقبته فوطة.

وشكل اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، فريق بحث لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، وتوصلت الجهود إلى تحديد مرتكب الحادث وهو "رجب. ع" - 41 سنة عاطل مقيم منطقة نادى الصيد دائرة قسم شرطة محرم بك والسابق اتهامه فى 16 قضية "سرقة وسائل نقل – سلاح" والمسجل شقى خطر سرقات عامة، والمشهور عنه ممارسة الشذوذ الجنسى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه فى يوم الحادث تعرف على المجنى عليه بمنطقة حديقة محطة مصر دائرة قسم شرطة العطارين، وقام المجنى عليه باصطحاب المتهم إلى مسكنه لممارسة الفجور معه، وحال وصولهما لمسكن المجنى عليه قام الأخير بخلع ملابسه وطلب من المتهم ممارسة الفجور معه، إلا أنه رفض فقام المتهم بلف فوطة حول رقبته حتى تأكد من وفاته، ثم قام بلف الجثة داخل مرتبة السرير وسرقة هاتفه المحمول و" 2 " ريسيفر وبعض الملابس والأحذية وزجاجات العطور، وبإرشاده تم ضبط المسروقات .

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب "4" حوادث قتل أخرى بذات الأسلوب، وهى قتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بتاريخ 21 مايو، وأرشد عن جثة شخص داخل مسكنه الكائن بمنطقة زاوية عبد القادر، حيث تم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة، وجريمة أخرى بتاريخ 2 مايو قتل فيها "سليمان .ع" - 60 سنة داخل مسكنه الكائن بمنطقة العجمى دائرة قسم شرطة الدخيلة ومحرر عن الواقعة محضر بقسم الدخيلة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، وثالثة بتاريخ 21 أبريل قتل فيها "عبد المنعم . ا"- 64 سنة "وناش" داخل الشقة سكنه بمنطقة الغيط الصعيدى دائرة قسم شرطة محرم بك، وقرر شقيقه "أحمد ا ع" بأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة، وتم دفن الجثة بمقابر أهليته عقب تصريح مفتش الصحة، كما اعترف المتهم بجريمة خامسة ارتكبها ليلة 11 أبريل قتل فيها "جمعة .م" - 57 سنة داخل الشقة سكنه بمنطقة الزاويدة دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب التشريح بمعرفة الطبيب الشرعى .

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