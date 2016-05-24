مطار شرم الشيخ يستقبل 1722 سائحا على متن 18 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء 18رحلة، ما بين دولية وداخلية، على متنها 1722سائحا من مختلف الجنسيات وغادر مطار شرم الشيخ 1910سياح من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة الاشغالات فى شرم الشيخ 28% والمحافظة 26%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 1045سائحا من مختلف الجنسيات و9 رحلات داخلية على متنها 677 سائحا مصريا بإجمالى 1722سائحا، وغادر مطار شرم الشيخ 1910سياح من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 719 سائحا قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 544 سائحا.

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