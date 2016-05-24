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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية نامول بمركز طوخ

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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية نامول بمركز طوخ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية نامول بمركز طوخ
شنت الوحدة المحلية لمركز طوخ، حملة إزالة مكبرة للتعدى على الأراضى الزراعية فى قرية نامول، مساء أمس الاثنين، بقيادة "عبد البر حشيش" رئيس المركز بالتنسيق مع قوات الشرطة وأعضاء الزراعة بالمحافظة.

ونشرت صفحة محافظة القليوبية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا للحملة التى أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أراض زراعية صادر بشأنها قرارات إزالة، وتم فصل التيار الكهربائى عن المبانى القائمة بتوصيل التيار بالمخالفة، وأنهت الحملة أعمالها دون خسائر فى المعدات.

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حملة مكبرة لإزالة التعديات ع (7)

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