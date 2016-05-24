إزالة 621 حالة تعد على 20 فدانا بمراكز المنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية من إزالة عدد 621 حالة تعد بمساحة 20 فدانا و17 قيراطا و16 سهما فى الفترة من 14 وحتى 21 مايو، وذلك خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المحافظة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

قال أحمد يوسف، مدير مديرية الزراعة، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 45 حالة بالعدوة بمساحة فدان و4 قراريط و6 أسهم وعدد 82 حالة بمغاغة بمساحة 3 أفدنة و8 قراريط و13 سهما وعدد 38 حالة ببنى مزار بمساحة فدان و8 قراريط وعدد 20 حالة بمطاى بمساحة 10 قراريط و10 أسهم وعدد 72 حالة بسمالوط بمساحة 2 فدان و13 سهما وعدد 37 حالة بالمنيا بمساحة فدان و13 قيراطا و18 سهما وعدد 122 حالة بأبوقرقاص بمساحة 4 أفدنة و4 قراريط و8 أسهم وعدد 83 حالة بملوى بمساحة 2 فدان و21 قيراطا وسهما وعدد 70 حالة بديرمواس بمساحة 2 فدان و2 سهم، بالإضافة إلى 52 حالة إصلاح زراعى بمساحة فدان و18 قيراطا و17 سهما.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.

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