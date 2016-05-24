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6 أطعمة فى ثلاجتك تساعد على تخسيس البطن.. أهمها التوت والزبادى والفاصوليا

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6 أطعمة فى ثلاجتك تساعد على تخسيس البطن.. أهمها التوت والزبادى والفاصوليا 6 أطعمة فى ثلاجتك تساعد على تخسيس البطن.. أهمها التوت والزبادى والفاصوليا
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك بعض الأطعمة التى توجد فى الثلاجة، تساعد على تخسيس البطن وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1- التوت: فإن تناول التوت الطازج يساعد على تلبية الرغبة الشديدة للجوع، ويجعل الشخص لا يتناول الطعام بشكل متكرر.
>2- اللوز: من أفضل الأطعمة التى تساعد على تخسيس البطن، وذلك لاحتوائه على دهون غير مشبعة تحد من الرغبة فى تناول الطعام، كما أنه غنى بالماغنيسيوم الذى يساعد على بناء العضلات ويزيل من البطن.
>3- الفاصوليا: فإنها مصدر غنى بالألياف القابلة للذوبان، وتساعد على مهاجمة الدهون فى البطن وعملية الهضم.

4- الكرفس: للحصول على بطن مسطحة ونحيفة فإن الكرفس يساعد على التخسيس وحرق الدهون، لاحتوائه على الألياف ومادة "apigenin" التى تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

5- الزبادى: من الضرورى أن يشمل نظامك الغذائى على الزبادى، ومن الأفضل تجنب الزبادى الذى يحتوى على النكهات الاصطناعية ويحتوى على السكر.

6- بذور الشيا: فإنها غنية بالألياف وهى واحدة من الأسلحة التى تحارب الدهون فى البطن، كما أنها مصدر غنى بالبروتين.


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مصر 365

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