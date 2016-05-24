5 مشاكل صحية يسببها تسخين الطعام فى الميكروويف.. تعرف عليها

1- اضطرابات الأرق أو النوم

2- فقدان العناصر الغذائية الموجودة بالطعام

3- تسبب السمنة والتعب

4- ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان

5- يدمر مضادات الأكسدة

موضوعات متعلقة..

>

- من الميكروويف للبطارية.. أبرز ابتكارات لعبت "الصدفة" دورًا فى اكتشافها

تستخدم أفران وأجهزة الميكروويف منذ 30 عاما حتى الآن، وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن خمس مشاكل صحية يمكن أن يسببها الميكروويف الذى يعمل عن طريق الإشعاع غير المؤين، وتشمل:>الأطعمة التى تسخن فى الميكروويف يمكن أن تسبب تلفا فى المخ وتؤدى إلى اضطرابات النوم والأرق.>استخدام فرن الميكروويف فى الطهى يستنزف العناصر الغذائية الموجودة فى الطعام بشكل خطير، مما يجعل الطعام خاليا من الفيتامينات.>الأطعمة التى يتم طهيها فى الميكروويف يمكن أن تؤدى إلى السمنة والتعب، لذلك يجب تجنب طهى رقائق البطاطس والفشار بها.>يتراكم الإشعاع غير المؤين المنقول عبر الأغذية التى يتم تسخينها فى الميكروويف بالجسم ويمكن أن يوفر بيئة مثالية لنمو الخلايا السرطانية والأورام.>استخدام الميكروويف فى الطبخ يدمر جميع المركبات المضادة للأكسدة فى الغذاء، ومن المعروف أن هذه المركبات الحيوية تكافح الجذور الحرة فى الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والكولسترول السيئ فى الجسم.

- فشار الميكروويف مسرطن.. حقيقة ولا شائعة.. اعرف الصح