«مصرالمكان والمكانة» ندوة لمؤسسة القادة بالأقصر

مراسل«ONA»

> نظمت مؤسسة القاده بالأقصر بالتنسيق مع وزارة الدفاع، مساء أمس الإثنين، ندوة ثقافيه تحت عنوان «مصر المكان والمكانه » ، والتي حاضر فيها العميد الدكتور المهندس أسامه الجمال مدير المركز الإعلامي لقوات الدفاع الجوي والمحاضر بكلية الدفاع الجوي .

وقالت جيهان عبدالدايم المتحدث الإعلامي لمؤسسة القاده بالأقصر في تصريح صحفي ، إن الندوة التي عقدت بإشراف الدكتوره مايسه العشماوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاده تهدف إلي دعم ركائز الدولة، وتدعيم روح الإنتماء والمواطنة لدي الشعب الأقصري ، وتوضيح بعض القضايا التي تشغل شباب المستقبل قائد هذه الأمه، وذلك على أساس من العلم والإيمان والعمل الجاد والتدريب الذي هو الطريق الصحيح لتحقيق الحلم .

وأضافت، أن الندوة شارك فيها كلا من الدكتور عبد المنعم الجيلاني رئيس مجلس إدارة المكتب التنفيذي لمؤسسة القاده بالأقصر، ونجلاء عبد الصادق المدير التفيذي للمؤسسة بالأقصر، وأعضاء المكتب وعدد من أبناء واهالي محافظة الأقصر.