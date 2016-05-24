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سوق دبي المالي: قضية الاختلاس لم تكلفنا أي خسائر

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سوق دبي المالي: قضية الاختلاس لم تكلفنا أي خسائر سوق دبي المالي: قضية الاختلاس لم تكلفنا أي خسائر

قالت شركة سوق دبي المالي، إن قضية اختلاس موظف مبلغ 448 ألف درهم، تم كشفها في 15 سبتمبر 2015، ولم تسفر عن تعرض السوق لأي خسارة، حيث تم استرداد المبلغ الذي استولى عليه الموظف على الفور.
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> وقال السوق في بيان صدر عنه تعقيبا على تقرير صحفي، إن المبلغ لم يتجاوز ما ذكر، وتم إبلاغ الجهات المعنية حينها للقيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
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