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26 مايو آخر يوم مدرسي لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى

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26 مايو آخر يوم مدرسي لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى 26 مايو آخر يوم مدرسي لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم التربية" أن يوم الخميس الموافق 26 مايو المقبل آخر يوم مدرسي في دوام طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى للصفين الأول والثاني للفصل الدراسي الثالث  بدلا من 23 يونيو المقبل .

حيث يأتي هذا  القرار تماشياً مع ما تقتضيه الظروف، وما تمليه مصلحة الطلبة لاسيما بعد استكمالهم لمقرراتهم الدراسية.

كما أكدت الوزارة أنها لن تدخر جهداً في توفير أفضل الممارسات التعليمية وحفز الطلبة على التعلم ضمن بيئة تعليمية مثالية تحقيقاً لتعليم نوعي تنافسي.

ودعت "التربية" الطلبة إلى اتخاذ كل ما من شأنه تفوقهم الدراسي عبر الاستعداد الجيد لأداء الاختبارات والمذاكرة بجد ونشاط والحرص على المثابرة .
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