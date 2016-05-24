اليوم.. استكمال محاكمة متهمي «كتائب حلوان»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، “تولوا قيادة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، هدفت إلى الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وتضمنت قائمة الاتخامات “الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الحريات، والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.