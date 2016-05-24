أخبار عاجلة

بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز في «حديد الدخيلة»

Google+ Print
اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز في «حديد الدخيلة» اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز في «حديد الدخيلة»

رجل الأعمال أحمد عز – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد عاقبت أحمد عز، بالسجن المشدد 37 عامًا، ومعاقبة المتهمين الـ 6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من ٣ إلى ٧ سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، فضلًا عن تغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليار جنيه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا