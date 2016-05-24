اليوم.. إعادة محاكمة أحمد عز في «حديد الدخيلة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد عاقبت أحمد عز، بالسجن المشدد 37 عامًا، ومعاقبة المتهمين الـ 6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من ٣ إلى ٧ سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، فضلًا عن تغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليار جنيه.