بالصور.. مأساة طفلة بالشرقية تعانى من ثقب بالقلب و15 ألف جنيه تنقذ حياتها

تعانى الطفلة "مريم" البالغة من العمر 9 أشهر، من ثقب بالقلب وضيق بشريان القلب، وتحتاج لتدخل جراحى، لكن إجراء العملية الجراحية لها يتكلف 15 ألف جنيه، وأسرتها لا تملك من المبلغ شيئا، وكان الطبيب المعالج لحالة الطفلة قد نصح أسرتها بإجراء العملية لها وهى فى عمر الستة أشهر، لكن ظروف والدها الذى يعمل باليومية، حالت دون توفير المبلغ.

يقول "محمد محمد" والد "مريم" المقيم بالشرقية، إنه يعمل تباعا على عربية، ودخله الشهرى لا يزيد عن 1000 جنيه، وأن مريم أول طفلة له، وولدت مصابة بثقب بالقلب وضيق بشريان القلب، وأنه لم يعرف بإصابتها إلا بعد 3 أشهر من ولادتها، حيث كانت طفلة طبيعة مثل باقى الأطفال فى سنها، ولكن كانت كثيرة البكاء بشكل زايد عن اللزوم، فعرضها على طبيب فطلب إجراء أشعة لها، وبعدها أخبره أنها تعانى من ثقب بالقلب وضيق بالشريان التاجى، وسوف تحتاج لتدخل جراحى ولكن بعد وصولها 6 أشهر، ومنذ أن علمت بمرضها اسودت الدنيا أمامى ،وكل ما يهمنى هو إجراء العملية لطفلتى.

وناشدت أسرة الطفلة "مريم" الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أو أصحاب الخير بمساعدتهم فى سرعة إجراء العملية للطفلة وخاصة بعد طرقهم العديد من أبواب المستشفيات، والتى تطالبهم بالانتظار كثيرا حتى يأتى دور "مريم" فى إجراء العملية، وهذا يضر بصحة الطفلة، وخاصة أن أحد الأطباء المتابعين لحالة الطفلة، نصحنا بإجراء العملية لها بعد 6 أشهر من عمرها، وهى الآن عمرها 9 أشهر ولم تجرِ العملية بسبب الروتين وانتظار دورها.

للتواصل مع الحالة

>ت/ 01005828578

- شاب يرقد بمستشفى الدمرداش يحتاج لـ40 ألف جنيه لاستكمال عملية زرع كبد

>